Galatasaray'dan Kjaer girişimi

Krasnodarlı sol bek Cristian Ramirez, sarı-lacivertli kulüple görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

3

Emre Akbaba'dan 10 milyon liralık fedakarlık

Fenerbahçe daha çok maaş vermesine rağmen Galatasaray'ı seçen Emre Akbaba'nın tek fedakarlığı bu değil. Akbaba, Alanya'daki alacaklarından da vazgeçti.