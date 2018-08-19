Galatasaray'dan Kjaer girişimi

Kadrosunu Onyekuru, Muğdat ve Emre Akbaba gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, gözünü stoper bölgesine dikti.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için defans hattının güçlendirilmesini isteyen Fatih Terim, eski Fenerbahçeli futbolcu Kjaer'in transferine onay verdi.
1 YILLIĞINA KİRALANACAK
Bu gelişmenin ardından Sevilla ile iletişime geçen sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoperi 1 yıllığına kiralamak istediklerini İspanyol yetkililere iletti.
Sevilla yönetiminin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap vereceği öğrenildi.