Galatasaray'dan 'kriz yok' paylaşımı

Süper Lig'in ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da forvet transferi bekleniyor...

Transfer döneminin kapanmasına 4 gün kala henüz golcüsünü bulamayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim son oynanan Göztepe maçının ardından yönetime mesaj yollamıştı.

OZAN'I YÖNETİM SATTI

Bu durumun kendilerine yakışmadığını belirten tecrübeli teknik adam, Ozan Kabak olayına da açıklık getirmişti.

Ozan'ı bırakmak istemediğini ancak yönetimin genç stoperi sattığını belirten Terim, alınan bu karar sonrası istifa etmeyi düşündüğünü ancak taraftarlara söz verdiği için görevinin başında kaldığını söyledi.

KRİZ YOK PAYLAŞIMI

Yaşanan bu kriz sonrası gece saat 02.14'te bir paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulüp, yönetim ile Fatih Terim arasında herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

TAHTAYA SANSÜR

Öte yandan transfer görüşmesinin gerçekleştiği toplantıda odadaki tahtanın sansürlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tahtada transfer listesindeki futbolcuların isimlerinin yazdığı tahmin ediliyor.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO