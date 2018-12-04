Galatasaray'dan Kulüpler Birliği'ne rest

Galatasaray, Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama geri çekilene ya da düzeltilene dek Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

KULÜPLER BİRLİĞİ TFF'YE İTİRAZ ETMİŞTİ

MHK, Galatasaray-Konyaspor maçında yanlış penaltı kararı verdiğine hükmedilen Hüseyin Göçek'in bir süre dinlendirileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı bir açıklama yayınlamış ve TFF yönetiminin kararından geri adım atması gerektiğini belirtmişti.

Sonrasında yaşanan olaylar ise konuyu daha da karışık bir hale taşıdı. Birkaç kulübün haricinde diğer kulüplerin bu açıklamadan haberi olmadığı ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü de bunun üzerine harekete geçti ve resmi yayın sitesinden Kulüpler Birliği Vakfı'nı geri adım atmaya çağırdı.

"KARAR GERİ ALANA KADAR TOPLANTILARDA YOKUZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır.

Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır. Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz.

Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir.

Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."