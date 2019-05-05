Galatasaray'dan maç sonu liderlik pozu

Galatasaray ligin düğümünü çözecek en önemli maçlardan birinde, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 2-0'lık bir sonuç ile geçmeyi başarırken liderlik koltuğuna oturdu.

Başakşehir ile arasındaki puan farkını sıfırlayan Sarı-Kırmızılılar, averaj farkı ile şampiyonluğun bir numaralı favorisi oldu.

LİDERLİK POZU

Fatih Terim'in öğrencileri maçın ardından soyunma odasında liderlik pozu verdi. Takım halinde kadraja giren Galatasaraylılar, galibiyeti kutladı. Çekilen kare sosyal medya hesabından "Lider Galatasaray" başlığı ile paylaşıldı. Fotoğrafa onbinlerce beğeni geldi.