Galatasaray'dan manidar Tolga Ciğerci açıklaması

Galatasaray Tolga Ciğerci için idman raporunda "Ağrılarını öne sürerek idmanda yer almadı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Galatasaray Futbol A Takımı, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31 haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

ANTRENMAN TAMAMLANDI

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TOLGA AĞRILARIM VAR DEDİ

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün girdiği antrenman bilgilendirmesinde, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.