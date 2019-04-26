Galatasaray'dan Marcao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale çıkarken, Marcao'nun sakatlığı sarı-kırmızılı camiayı endişelendirdi.
MARCAO'DA KANAMA TESPİT EDİLDİ
Mücadelenin 30. dakikasında ikili mücadele sırasında sakatlanan Marcao acılar içinde yerde kaldı. Kasığındaki sakatlığı nükseden yıldız futbolcu oyuna devam edemedi. Marcao'nun yerine oyuna Selçuk İnan oyuna dahil oldu.
Konuyla ilgili olarak Galatasaray cephesinden bugün açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
DERBİDE SAHADA OLACAK
Galatasaray'ın ligin 30. haftasında Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçta Marcao forma giyemeyecek.
Tedavisine başlanan 22 yaşındaki genç stoper, Galatasaray'ın 31. haftada TT Arena'da Beşiktaş'ı konuk edeceği kritik derbide ise sahada olacak.