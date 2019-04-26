Galatasaray'dan Marcao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko, Zalgris Kaunas'ı 99-82 mağlup etti ve üst üste 5. kez Euroleague'de Final-Four'a kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada " G.Saray, hakkı yenince kenetlenen bir camia." dedi.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, yere düştüğü bir pozisyonda çok atletik bir şekilde kalkınca herkes kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ı, önümüzdeki sezon kamp kadrosuna dahil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planladığı yabancı futbolcu sınırlamasını 8+4+2 olarak düzenlendi. Buna göre kulüpler ilk 11'de en fazla 8 yabancı oynatabilecek.

Önümüzdeki sezon tecrübeli bir stoper transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Gary Cahill'le görüşmelere başladı.

MLS'de DC United forması giyen Wayne Rooney'nin bu hafta frikik golü attığı takım Columbus Crew oldu.

1 Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı Zonguldak'ta amatör lig maçında rakibine tekme atan oyuncunun cezasını hocası verdi.

2 TFF'nin gündeme getirdiği yeni yabancı kuralı Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planladığı yabancı futbolcu sınırlamasını 8+4+2 olarak düzenlendi. Buna göre kulüpler ilk 11'de en fazla 8 yabancı oynatabilecek.

3 Luyindama'nın yerden kalkışına hakemin tepkisi Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, yere düştüğü bir pozisyonda çok atletik bir şekilde kalkınca herkes kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

4 Ozan Tufan'ı yeniden kadroya alınacak Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ı, önümüzdeki sezon kamp kadrosuna dahil edecek.

5 16 yaşındaki milli okçu, yeni başarıların peşinde Antalya'da iki yıl önce başladığı okçulukta henüz 16 yaşında, hem yıldızlar hem genç hem de büyükler milli takım formalarını giyen İpek Tomruk, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

6 Fenerbahçe'den Gary Cahill atağı Önümüzdeki sezon tecrübeli bir stoper transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Gary Cahill'le görüşmelere başladı.

7 Fatih Terim: Bir yerde kupa varsa G.Saray favoridir Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada " G.Saray, hakkı yenince kenetlenen bir camia." dedi.

8 Rooney frikik gollerine devam ediyor MLS'de DC United forması giyen Wayne Rooney'nin bu hafta frikik golü attığı takım Columbus Crew oldu.

9 Galatasaray'dan Marcao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama Yeni Malatyaspor'la oynanan kupa maçında sakatlanan Marcao, Konya deplasmanında oynayamayacak. Brezilyalı stoperin Beşiktaş derbisinde ise sahada olacağı ifade edildi.