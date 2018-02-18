Galatasaray'dan Mehmetçik'e tam destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yardımcı Antrenörü Dr. Levent Şahin ile futbolcular kaptan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçik'e başarılar diledi.

Galatasaray’dan Mehmetçik’e destek - İZLE

Muslera; “Kalbimiz Mehmetçikle”

Fatih Terim; "Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun.”

Levent Şahin"Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız.”

Selçuk; "Kahraman Mehmetçiklerimiz Florya’dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah’a emanet olun.”

Yasin; “Sevgili Mehmetçiklerimiz. Gözünüzü kırmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle.”

Ahmet Çalık; "Kahraman Mehmetçiklerimiz. Size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun.”