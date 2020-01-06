Galatasaray'dan Mert Çetin atağı

Gençlerbirliği'nde ortaya koyduğu performansla 3 milyon euro karşılığında İtalyan devi Roma'ya transfer olan Mert Çetin, forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Bu sezon sadece 4 maçta oynayan 23 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.
2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle stoper bölgesine takviye yapmak zorunda kalan sarı-kırmızılıların, İtalyanların kapısını çaldığı öğrenildi.
Mert'i 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Cimbom'un, Roma'ya 2.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.