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Galatasaray'dan Mert Çetin atağı

Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı içine giren Galatasaray, Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'i gündemine aldı.

| Haber Merkezi
Galatasaray'dan Mert Çetin atağı
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Gençlerbirliği'nde ortaya koyduğu performansla 3 milyon euro karşılığında İtalyan devi Roma'ya transfer olan Mert Çetin, forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Bu sezon sadece 4 maçta oynayan 23 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle stoper bölgesine takviye yapmak zorunda kalan sarı-kırmızılıların, İtalyanların kapısını çaldığı öğrenildi.

Mert'i 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Cimbom'un, Roma'ya 2.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

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