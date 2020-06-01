Galatasaray'dan milli futbolcu atağı

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arayı transfer çalışmalarında değerlendiren Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Bu sezon kadrosunu yerli futbolcularla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu kez milli futbolcu atağına kalktı.

TERİM İSİMLERİ VERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetime Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın alınmasını istediğini belirtti.

Yönetim ise tecrübeli hocanın isteği üzerine çalışmalarına başladı.

NURİ ŞAHİN'İN MENAJERİ İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Aslan'da yetkililerin, Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.

UMUT VE ENES'TE YÖNTEM KİRALAMA

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Enes Ünal ve 24 yaşındaki Umut Meraş için de kiralama formülünü kullanmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak.