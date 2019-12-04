Galatasaray'dan Muslera'ya yeni sözleşme

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri birçok başarıya imza atan, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Muslera, jubilesini sarı-kırmızılı takımda yapabilir.

4 YILLIK KONTRAT

Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan 33 yaşındaki kaleciye, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık kontrat önerilecek.

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, geldiği günden beri takımın vazgeçilmez tek oyuncusu olmayı başardı.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yeni sözleşme teklif edilecek olan Uruguaylı ismin, futbola da sarı-kırmızılı ekipte veda etmesi planlanıyor.

Emekli olduktan sonra da İstanbul'da yaşamak istediğini belirten Muslera'nın, Galatasaray'ın teknik ekibine katılması planlanıyor.