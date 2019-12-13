Galatasaray'dan Nihat Özdemir-Ali Koç görüşmesine tepki

Galatasaray cephesi, TFF-Fenerbahçe-MHK başkanları arasında yapılan özel görüşme hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasındaki görüşmeye iyi niyetle baktıklarını ancak o görüşmeye MHK Başkanı da katıldığı için bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

"MHK BAŞKANI KATILDIĞI İÇİN RAHATSIZIZ"

Cengiz konu hakkında şöyle konuştu: "Futbol Federasyonu Başkanı, başka bir kulübün yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla bir araya gelebilir, görüşebilir. Gayet doğru, bilgi açısından. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Biz Nihat Bey ile de görüştük, hiçbir sorun yok.

Resmi olmayan bir makamda, yani TFF Başkanı'nın ya da MHK'nın olmayan bir odada, özel bir büroda siz, Fenerbahçe Başkanı ile görüşebilirsiniz, tamam iyi niyetli bakıyoruz bu duruma da. Ancak oraya MHK Başkanı da katılırsa, ki onun da yardımcısının geldiği iddia ediliyor. 2,5 saat konuşma yaparlarsa, ben yarışan bir kulüp olarak bundan rahatsız olurum." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi sitesinden Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp arasında yapılan görüşmeyi doğrulayarak, bu durumun gizli bir şekilde gerçekleşmediğini açıklamıştı.