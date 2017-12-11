Galatasaray'dan Okan Buruk'a: Haddini bil

Galatasaray'ın Akhisar'ı 2-0'dan geri dönüp 4-2 yendiği maç sonrası Okan Buruk'un Tudor hakkındaki açıklamaları geceye damga vurmuştu. Buruk, hakem tarafından oyundan atılırken, maç içinde Tudor'la da tartıştı.

AA

"OKAN BURUK HADDİNİ BİLSİN"

Maç sonu yaptığı açıklamarda hakem kararlarını eleştiren Okan Buruk, Tudor için ise, "2. sınıf ve vasıfsız bir hoca. Galatasaray'da ne işi var anlamıyorum. Tudor'un Galatasaray'ı çalıştırmasından utanıyorum." şeklinde konuştu.

AA

Okan'ın bu sözlerine sarı-kırmızılı kulüpten tepki geldi. Galatasaray yöneticisi Burçin Aslan, "Zamanında takım arkadaşlarının emeklerine saygısızlık etmiş birinin meslektaşına saygı duymasını beklemesek de haddini bilmesini isteriz. Yollarımızın tekrar kesişmemesi dileğiyle" dedi.