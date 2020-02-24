Galatasaray'dan Ozan Tufanlı gönderme

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yapıldı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek birkaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı da Ozan Tufan'ın bu sözlerini tweet'ine de yaşıyarak Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı; "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti ve bir anket paylaştı.