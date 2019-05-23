Galatasaray'dan Ribery'ye 2 yıllık teklif

Şampiyon Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Fransız yıldız Ribery'ye talip oldu.

RİBERY'LE YARIM KALAN HİKAYE

2005 yılında Metz'den Galatasaray'a transfer olan Ribery, 6 ay sonra parasının ödenmediği gerekçesiyle Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılı takımdan kaçar gibi ayrılan Fransız yıldız, 2007 senesinde Marsilya'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

36 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz hafta 12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktaladı. Hala birçok takımın transfer listesinde yer alan Ribery için Galatasaray da devrede. Sarı-kırmızılı yönetim, "gel borcunu öde" dediği yıldız isme 2 yıllık kontrat önerdi.

Öte yandan Ribery'nin Galatasaray'ı takibi de devam ediyor. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Türkiye Kupası zaferini Twitter'dan kutlamıştı.