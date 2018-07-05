Galatasaray'dan Serdar Gürler atağı

Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Akhisarspor'dan Muğdat Çelik'i kadorsuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de rotasını Serdar Güler'e çevirdi.
Küme düşen Osmanlıspor'da top koşturan Serdar, gelecek sezon da Süper Lig'de oynamak istediği için gelen tekliflere sıcak bakıyor.
SERDAR GÜLER'LE ANKARA'DA GÖRÜŞÜLECEK
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Serdar Gürler'e talip olan Galatasaray, Cuma günü milli futbolcuyla görüşmek için Başkent'e çıkarma yapacak. Oyuncuyla anlaşmayı planlayan sarı-kırmızılı takım transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.
FATİH TERİM'LE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray maçında teknik direktör Fatih Terim'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarını da beraberinde getirmişti.
Fatih Terim tarafından ilk kez milli takıma çağrılan Serdar Gürler, deneyimli teknik direktörle çalışmaya olumlu bakıyor.