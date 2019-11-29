Galatasaray'dan Shaqiri atağı

Kanat oyuncularının performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim'in yönetime transfer listesi verdiği öğrenildi.

2018 yılında da istediği İsviçreli yıldız Shaqiri'nin Liverpool'da forma şansı bulamadığını belirten tecrübeli teknik adam, kiralamak için teklifte bulunulmasını talep etti.

Oyuncunun menajeriyle şimdiden irtibata geçen sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasında İngiliz ekibinin kapısını çalacağı belirtildi.

SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Bu sezon Premier Lig'de 2 karşılaşmada forma giyen İsviçreli futbolcu sadece 11 dakika süre bulabildi. 28 yaşındaki futbolcunun Liverpool'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİR GÜN G.SARAY'A GELECEĞİM

Öte yandan Shaqiri, 2018 yılında TRT spikeri Erdoğan Arıkan'a yaptığı açıklamada "Bir gün Galatasaray'a geleceğim" demişti.

Yıldız futbolcu, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanını çok seviyorum. Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil" şeklinde konuşmuştu.