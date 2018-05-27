Galatasaray'dan Shaqiri ve Niasse atağı

Olağan Genel Kurul'da 2525 oy alan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

Seçim yoğunluğunu atlatan sarı-kırmızılılarda artık tek gündem transfer.

ABİSİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Stoke City forması giyen Xherdan Shaqiri'nin alınmasını istedi.

Bunun üzerine oyuncunun abisi Erdin'i İstanbul'a davet eden sarı-kırmızılı yönetimin transferi bitirmek için her türlü imkanı seferber edeceği öğrenildi.

G.Saray'ın istediği Shaqiri'nin en şık hareketleri - İZLE

TERİM: NİASSE'YE KAPIMIZ AÇIK

Diğer taraftan Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan Oumar Niasse ise Everton'da ciddi sorunlar yaşıyor. Başta takım kaptanları olmak üzere futbolcuların, "Ya o gider ya da biz" dediği tecrübeli golcü, Londra'da çok huzursuz olduğunu dile getirdi.

Niasse'ın isyanı, Florya'da yankı buldu. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuya kucak açtı. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Niasse gelmek isterse, kapımız ardına kadar açık. Transferi için ne gerekiyorsa yaparız" mesajını yolladığı öğrenildi.

Şu sıralarda Niasse ve menajeri durum değerlendirmesi yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle maliyetinin uygun olabileceği düşüncesine sahip. Seçimin ardından Niasse konusunda bir maliyet araştırması yapılacak. Tecrübeli futbolcunun da olumlu sinyal göndermesi halinde, bu transferin gerçekleşmesi mümkün görünüyor.