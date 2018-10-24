Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e zamlı kontrat

Galatasaray, bu sezon forvet hattında sık sık kulanılan Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatma kararı aldı. Oyunucunun menajeri de İstanbul'a geldi.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, sarı kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün kontratının uzatılmasını istemişti.

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Galatasaray yönetiminin 3 yıllık sözleşme imzalatmayı planladığı Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı yönetimin yeni sözleşme ile alakalı görüşme yapmak için Sinan'ın menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a davet etti.

YÜZDE YÜZ ZAM YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, bu sezon 650 bin euroya oynayan Sinan Gümüş'ün sözleşmesine yüz yüz zam yapacak ve maaşı TL'ye çevrilerek verilecek. Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geldi ve bu akşam Schalke maçını tribünde izleyecek.

24 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'nde de Porto ile deplasmanda oynanan maçta forma giymiş ve goller kaçırmasına rağmen ortaya koyduğu futbolla alkış toplamıştı.