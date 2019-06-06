Galatasaray'dan Talisca girişimi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrildi.

Babel'le prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, bir başka eski Beşiktaşlıya daha kancayı taktı.

Kartal'da iki sezon kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın peşine düşen Cimbom'un, oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

TALİSCA DA DÖNMEK İSTİYOR

Menajer Carlos Leite ile bir görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Talisca'dan ilk etapta olumlu yanıt aldı.

Aslan, Çin'de yılda 7 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcuyu sponsor aracılığıyla kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Emre Akbaba'nın da transferini gerçekleştiren sponsor firmanın bu transferde de önemli rol üstleneceği ifade edildi.

Talisca, 2 sezonluk Beşiktaş macerasının ardından sürpriz bir şekilde Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olmuştu.

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