Galatasaray'dan taraftarına teşekkür

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Ait olduğu, gönül verdiği renklerden bir an olsun vazgeçmeyen, Galatasaray'ımıza olan bağlılığını her şartta büyük cefa ve vefa örneği göstererek esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarı, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde bir kez daha Türk sporuna emsal teşkil edecek bir destek göstermiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi: "Devletimiz tarafından sağlanan 35 otobüsle, Ülker Stadyumu'nda yerini alan 2160 aslan, ilk dakikadan son dakikaya kadar takımımızı büyük bir coşkuyla desteklemiş, oluşturulan zor şartlara rağmen hiçbir şekilde olumsuz bir duruma sebep olmamıştır. Bu bağlamda İETT ve emniyet güçleri dahil tüm ilgili kuruluşlar taraftarımızın sağduyulu yaklaşımından ötürü kulübümüze teşekkürlerini iletmiştir. Her branşta olduğu gibi futbolda da hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda bizlerin en büyük destekçisi olan taraftarımıza koşulsuz destekleri ve örnek davranışlarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki süreçte de aynı coşku ve sağduyu ile Galatasaray'ımıza olan desteklerini devam ettirmelerini dileriz."