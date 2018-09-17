Galatasaray'dan taraftarlarına Şampiyonlar Ligi uyarısı

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray, internet sitesinden yaptığı açıklamada taraftarlarını uyardı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Lokomotiv Moskova maçında taraftarımızın son ana kadar takımımızın yanında yer alarak; çeşitli saha, seyirci ve istenmeyen olaylara sebebiyet vermeyeceğine yürekten inanıyoruz.

UEFA Tahkim Kurulu tarafından, 3 Şubat 2015 tarihinde Kulübümüze verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezası, 5 yıl süre için ertelenmiş ve bu karar CAS tarafından da onaylanmıştır. Dolayısıyla 5 yıllık süreç içinde Kulübümüzün başka bir ceza alması halinde bu erteleme kararı kalkacaktır.

Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız maçlarda istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi Kulübümüz açısından son derece önemlidir. Büyük Galatasaray taraftarına, her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstererek dünyaya örnek olacak bir yaklaşımla takımımızı destekleyeceği için şimdiden teşekkür ederiz.