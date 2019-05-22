Galatasaray'dan Teji Savanier atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımın orta sahasını maestro gibi yönetecek futbolcu arayışına başladı.

Teji Savanier'in 2018/19 sezonu performansı - VİDEO

HEDEFTE FRANSA'NIN ASİST KRALI VAR

Sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim Teji Savanier. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı takım 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı. Yaptığı asistler, frikik golleri ve duran toplardaki etkili ortalarıyla ön plana çıkan Savanier, bu sezonu Ligue 1'de asist kralı olarak tamamladı.

Galatasaray teknik heyeti, Faslı futbolcusu Belhanda'nın takımdan ayrılması durumunda Savanier'in 10 numara bölgesinde Belhanda'yı aratmayacağını düşünüyor. Yönetimin, devre arası transfer döneminde 6 milyon euro teklifte bulunduğu futbolcu için yazın bu rakamı artıracağı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Ligue 1'de 31 maça çıkan Fransız futbolcu, 6 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı 13 asist ile ligin asist kralı olan 1,71'lik sağ ayaklı oyuncu, Nicolas Pepe, Angel di Maria ve Flarian Thavin gibi isimleri de bu alanda geride bıraktı.