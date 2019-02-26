Galatasaray'dan TFF'ye Erzurumspor maçı başvurusu

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Erzurumspor maçının gündüz saatlerinde oynanması için talepte bulundu.

HEM TFF'YE HEM DE YAYINCI KURULUŞA BAŞVURU YAPILDI

Sarı kırmızılı yönetimin, 3 Mart Pazar saat 19.00'da oynanacak BB Erzurumspor maçının gündüz saatlerinde oynanması için hem TFF'ye, hem de yayıncı kurulu beIN'e başvuruda bulundu.

Galatasaray'ın, maçın saat 16.00'da yayınlanmasını talep ettiği, TFF ve beIN ise 17.30'da oynanması için onay verdiği ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

AKŞAM HAVA EKSİ 12 DERECE OLACAK

Başvurunun nedeni olarak, Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre gündüz eksi 3 derece olan hava sıcaklığının, akşam saatlerinde eksi 12dereceye düşmesi ve sağanak kar yağışı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın başvurusunda, hem maçın ertelenme ihtimaline karşılık hem de eksi 12 derecede oluşacak zeminin sporcu sağlığı açısından büyük risk olduğu kaydedildi.

VAR sisteminin ofsaytı belirlemesi açısından da görüşün düşmemesi gerekliliği vurgulanırken, akşam saatlerinde yağacak sağanak karın maçı tehlikeye atacağının da altı çizildi.