Galatasaray'dan TFF'ye: VAR kayıtları açıklansın

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

Ezeli rakipler Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erse de pozisyonlar hala tartışılıyor.

Galatasaray tartışmalı pozisyonları yayınladı - VİDEO

Galatasaray Yönetimi, bugün MHK Başkanı'nı ziyaret ettikten sonra sosyal medyadan eleştirilen pozisyonları paylaştı ve VAR kayıtları paylaşılsın denildi.

Galatasaray'dana yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe ise ezeli rakibinin bu paylaşımına resmi twitter hesabından ise 'ağlayan surat' emojisi atıldı.