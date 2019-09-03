Galatasaray'dan toplu imza töreni

Galatasaray transfer döneminin son haftasında bombaları birbiri ardına patlattı.

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kadrosuna yeni katılan isimler için Türk Telekom Stadyumu'nda 4 Eylül Çarşamba günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve diğer yeni isimler için imza töreni düzenleyecek. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek tören için kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecektir. Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır. Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz."