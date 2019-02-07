Galatasaray'dan Trezeguet atağı

Galatasaray'ın Trezeguet aşkı bitmiyor...

Sezon başında Kasımpaşa ile masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı yönetim, devre arası transfer döneminde de Paşa'nın kapısını çalmıştı.

Diagne'nin yanı sıra Trezeguet'i de kadrosuna katmak isteyen Cimbom, İstanbul ekibini ikna edememişti.

SEZON SONU GELİYOR

Diagne'nin Kasımpaşa'daki performansında Mısırlı yıldızın payının büyük olduğunu düşünen Fatih Terim, iki futbolcuyu Galatasaray'da buluşturmayı planlıyor.

Fatih Terim'in ısrarla istediği 24 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda bir kez daha Kasımpaşa yönetimiyle görüşecek olan Aslan, bu kez transferi bitirecek.

Kasımpaşa'da kalmak istemeyen Trezeguet'nin de sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi.