Galatasaray'dan Vahdettin Engin atamasına tepki

Türkiye'nin köklü okullarından ve Galatasaray Spor Kulübü'nün temelinin atıldığı Galasaray Lisesi'ne, Prof. Dr. Vahdettin Engin müdür olarak atandı. Engin'in Fenerbahçe taraftarı olmasından dolayı bu atamaya tepkiler çığ gibi büyüyor.

MÜDÜR, DOĞAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUYOR

Vahdettin Engin'in atanacağı haberleri çıktığı zaman sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Atama gerçekleştikten sonra ise Galatasaray, resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır.

Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü.

Galatasaray cephesinin tepki göstermesinin en önemli nedeni, Galatasaray Lisesi'nin müdürü olan kişi, Galatasaray Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu'nun da doğal üyesi oluyor. Sarı-kırmızılı camia, bir Fenerbahçe taraftarının böyle bir konumda olmasında dolayı rahatsız.

"BENİM İÇİN MESELE EĞİTİM"

Prof Dr. Vahdettin Ergin ataması yapılmadan önce konuyla alakalı Ensonhaber'e konuşmuş ve kendisinin olaya eğitim açısından baktığını dile getirmişti.

"Galatasaray Lisesi benim yuvam, ben orada 8 yıl okudum. Ülkemizin göz bebeği okullarından biri. Orada görev almak benim için büyük bir onur." diyen Prof. Dr. Vahdettin Engin, "Ben mektepli Galatasaraylıyım. İmkan olursa okuluma hizmet etmek isterim. Süreç olumlu işlerse tayin gerçekleşecek. Başka bir kulüp taraftarı olmak başka bir şey. Bu bir spor müsabakası değil, eğitim meselesi. Görev almak için fırsat olursa büyük bir mutluluk duyarım." ifadelerini kullanmıştı.