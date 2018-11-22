Galatasaray'dan yeni açıklama: Şaşırmadık

Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nun olaylı Fenerbahçe derbisi için PFDK'nın verdiği cezaları onaylamasının ardından bir açıklama yayınladı.

TAHKİM İNDİRİME GİTMEDİ CEZALARI ONADI

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından birçok ceza aldı. Alınan cezaların ardından sürekli TFF'ye göndermede bulunan açıklamalar yapan sarı-kırmızılı takım, bugün Tahkim Kurulu'nun, Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'nin cezalarını onamasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

"YEL KAYADAN TOZ ALIR"

Galatasaray'ın açıklamasında, "Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'den bu yana, "Türk olmayan takımları yenmek" düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

"Bir his takımıdır. Renklerine aşıktır. Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır! Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…" Ey Galatasaraylı, gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür. Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır! Biz kazanacağız! Çünkü biz Galatasarayız!" ifadeleri yer aldı.