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Galatasaray'dan yerli atağı

Şampiyon G.Saray, önümüzdeki sezon için başladığı transfer girşimlerinde önceliği yerli futbolculara verdi. Sarı-kırmızılı takımın listesindeki ilk isim Erzurumspor'da forma giyen Taylan Antalyalı.

| Haber Merkezi
Galatasaray'dan yerli atağı
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Son 2 sezondur şampiyonluğu as kadrosunda yabancı futbolcuları oynatarak kazanan Galatasaray, transfer döneminde yerli futbolculara yönelecek.

GÜNDEMDE TAYLAN VAR

İlk 11'de direkt oynayabilecek yerli futbolcu arayışına geçen sarı-kırmzılıların listesinde Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı yer alıyor.

G.SARAY 3 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Erzurumspor'la 1 sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altına alan sarı-kırmızılılar, 3 milyon lira bonservisi gözden çıkardı.

Transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray'ın kısa süre içinde Taylan'ı kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

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