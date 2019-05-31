Galatasaray'dan yerli atağı

Son 2 sezondur şampiyonluğu as kadrosunda yabancı futbolcuları oynatarak kazanan Galatasaray, transfer döneminde yerli futbolculara yönelecek.
GÜNDEMDE TAYLAN VAR
İlk 11'de direkt oynayabilecek yerli futbolcu arayışına geçen sarı-kırmzılıların listesinde Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı yer alıyor.
G.SARAY 3 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Erzurumspor'la 1 sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altına alan sarı-kırmızılılar, 3 milyon lira bonservisi gözden çıkardı.
Transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray'ın kısa süre içinde Taylan'ı kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.