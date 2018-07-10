Galatasaray'dan yerli kaleci transferi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Muslera'nın alternatifi olarak yerli bir isimle anlaşmaya çalışıyordu.

Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılılar, Karabükspor'la kaleci Çağlar Şahin Akbaba için anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON TL

Geçtiğimiz sezonu Kardemir Karabükspor'da geçiren Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki kalecinin bonservisi için 1 milyon lira ödeyecek. Galatasaray'ın transferden sorumlu bir numarası Abdürrahim Albayrak da basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında " Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

YERLİ TRANSFERİ YAPILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'ın kampına katılıp katılmadığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılmazken; Karabükspor cephesinden alınan bilgiler transferin büyük oranda tamamlandığı yönünde oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de dün yaptığı açıklamalarda, yerli kaleci transferi istediklerini ve bu kalecinin de genç bir isim olacağını ifade etmişti.