Galatasaray'dan Ze Luis girişimi

Tolgay Arslan için Fenerbahçe'den 5 milyon euro isteyen Beşiktaş, transferin kapanmasına 4 gün kala geri adım attı. Tarafların Şener artı bir miktar para karşılığında anlaşması bekleniyor.

Türkiye'de transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, henüz forvet transferi yapamayan yönetime yaptıkları capslerle mesaj yolluyor.

G.Saraylıların forvet transferiyle ilgili yaptığı capsler

Ligde 17. sırada bulunan Fenerbahçe, bu akşam Yeni Malatyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Alman basınına konuşan Roman Neustadter, "Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim" dedi.

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Galatasaray'dan 'kriz yok' paylaşımı

Galatasaray Kulübü, gece 02.14'te bir paylaşım yaparak Fatih Terim ile yönetim arasında herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.