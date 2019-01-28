Galatasaray'dan Ze Luis girişimi

Galatasaray yönetimi, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Alan ve Pato transferlerinden istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı yönetim, rotayı Rusya'ya çevirdi.
TEKLİF 7.5 MİLYON EURO
Bip Spor'un haberine göre; Galatasaray, Spartak Moskova forması giyen Ze Luis için resmi teklifte bulundu.
Fatih Terim’in ısrarla istediği 28 yaşındaki forvet için Aslan’ın teklifi 7.5 milyon euro.
Rus ekibinin kısa süre içerisinde Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.
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