Galatasaray'ı eledikleri için kilise yaptırdı

Galatasaray, 2008 yılı Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Steaua Bükreş ile eşleşmişti.

Romanya ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da ise 1-0 mağlup olarak kupadan elenen taraf olmuştu.

Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'den, yıllar sonra maçla ilgili ilginç bir itiraf geldi.

Becali; o gün Galatasaray'ı elemeleri durumunda, bir kilise yaptırmak adına söz verdiğini ve sözünü bugün tuttuğunu söyledi.

ADI 'GALATASARAY KİLİSESİ' OLACAK

Maçtan önce, ''Türkleri elersek bir kilise yaptıracağım.'' dediğini belirten Romanya ekibinin sahibi Becali, ''Kilisenin adı 'Galatasaray Kilisesi' olacak.'' dedi.

12 yıl sonra hayata geçirebildiği proje hakkında konuşan Romanyalı fubtol adamı, ''Galatasaray ile oynadığımız maçtan önce düşündüğüm bir projeydi. 'Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım' şeklinde Tanrı'ya söz vermiştim. Bir kilise yaptırmak o kadar kolay olmadığından bu zamana kadar geldik. Yeri bulmak, gerekli izinleri almak gerekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

''BU KONUDA YALAN SÖYLENMEZ, İŞİN İÇİNDE KİLİSE VAR''

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Becali, ''Bununla övünmek için falan anlatmıyorum, sordukları için cevap verdim. Bu konuda insan yalan söyleyemez, işin içinde bir kilise var. Romanya'ya çok daha fazla hastane, kilise, ev yaptırmak isterim ancak şu anda yapabildiğimi yapıyorum. Bu olayın koronavirüs nedeniyle yarıda kalmasını istemedim ve inşaata devam ettim. Tüm Romanya insanına sağlık diliyorum ve onlar için Tanrı'ya dua ediyorum.'' şeklinde konuştu.