Galatasaray'ın 1 aylık fikstürü

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Kasım'da Başakşehir'le başlayacak 22 Aralık'ta Göztepe'yle sona erecek 1 aylık kırıcı bir fikstüre giriyor.

BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR

Fatih Terim'in öğrencileri 30 günlük süreçte 5 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçı oynayacak.

Galatasaray'ın 9 maçı, hem ligdeki hem de Avrupa'da kaderini belirleyecek. Sarı-kırmızılı takımın 5 maçından 3'ü; zirve yarışındaki Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor'la olacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşması da Avrupa Ligi'ne katılma açısında kritik olacak.

Öte yandan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la çift ayaklı eleme maçları oynayacak.

Galatasaray fikstürü:

Başakşehir

Club Brugge

Trabzonspor (D)

Tuzlaspor

Alanyaspor

PSG (D)

Ankaragücü

Tuzlaspor (D)

Göztepe (D)