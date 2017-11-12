Galatasaray'ın 2 sol bek adayı

Galatasaray sezon başında uzun uğraşlara rağmen transfer edemediği Asamoah'ı devre arasında da kadrosuna katamayacak. Sportif Direktör Cenk Ergün, Juventuslu sol bekin transferinin sezon sonuna kaldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip de yerli oyunculara yöneldi.

2 YERLİ FUTBOLCU GÜNDEMDE

Galatasaray'da sol bek için yerli adaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip Bursaspor’un sol beki Aziz Behich ile Milli Takım'a yeni seçilen Atilla Turan için araştırma başlattığı bildirildi.

Kayserispor'da oynayan Atilla Turan ya da Bursaspor'un başarılı sol beki Aziz Behich'ten birini transer edecek olan Galatasaray, hem devre arasında bu bölgedeki boşluğu dolduracak hem de olası yabancı kuralındaki değişikliğe karşı bir önlem almış olacak.