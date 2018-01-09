Galatasaray'ın 3 yerli kaleci adayı

Yıllardır Muslera'nın varlığıyla kalesinde sorun yaşamayan Galatasaray, ondan sonra da kaleyi sağlam tutabilmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların hedefinde 3 kaleci var.

Ara transfer döneminde sol bek ve ofansif kanat oyuncusu talep eden Fatih Terim’in bir de yedek kaleci takviyesi planladığı ortaya çıktı. Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Cedric Carrasso ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray’da Terim, yerli ve genç bir kalecinin alınmasını istedi.

EN YAKIN İSİM ÇAĞLAR AKBABA

Terim'in öncelikli kriteri, "Milli takım havuzunda yer alan genç bir yerli kaleci" oldu. Bu hamle ile hem Taffarel, hem Muslera ile çalışacak genç eldivenin gelişmesini sağlamak isteyen Terim’in, gelecekte de kulübe hizmet edecek bir kaleci yetiştirmek istediği öğrenildi.

Terim’in kriterlerine uyan 3 kaleci; Karabükspor’da forma giyen Çağlar Akbaba, Altınordu’nun kalecisi Berke Özer ile Manisaspor kalecisi Göktuğ Bakırbaş olarak belirlendi. Yurt dışından teklifler alan Berke Özer için Altınordu'nun en az 4-5 milyon euro bonservis bedeli istiyor bu transferi zora sokuyor.

Karabükspor'un içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle Galatasaray’ın uygun bir bonservis bedeli ile Çağlar Akbaba’yı kadrosuna katabileceği öğrenildi. 22 yaşındaki Çağlar Akbaba, Türkiye U 19 Milli Takımının da kalesini koruyor.

Galatasaray'ın sol bek transferinina ardından 3 genç kaleciden birini kadrosuna katacağı ifade edildi.