Galatasaray'ın alternatif forması sızdı

Galatasaray'da, bu sezon için üretilen parçalı ve açık sarı renkte olan formalara alternatif olarak bir forma daha ekleniyor.
Satışa çıkacak forma, önceki formalara alternatif olma özelliği taşıyor.
Sarı-kırmızılıların 2019/2020 Cemil Usta Süper Lig sezonu için satışa sunacağı alternatif forma henüz satışa sunulmadan sosyal medya aracılığı ile ortaya çıktı.
Twitter'a sızan alternatif forma, sarı-kırmızılı çoğu taraftar tarafından geçer not alamadı.
Henüz satışa çıkmayan formanın göreceği talep şimdiden merak konusu oldu.