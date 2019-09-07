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Galatasaray'ın alternatif forması sızdı

Sarı-kırmızılıların bu sezon için çıkartacağı alternatif forma henüz satışa sunulmadan sosyal medyada paylaşıldı. Ürün, Galatasaraylı çoğu taraftar tarafından beğenilmedi.

Galatasaray'ın alternatif forması sızdı
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Galatasaray'da, bu sezon için üretilen parçalı ve açık sarı renkte olan formalara alternatif olarak bir forma daha ekleniyor.

Satışa çıkacak forma, önceki formalara alternatif olma özelliği taşıyor. 

Sarı-kırmızılıların 2019/2020 Cemil Usta Süper Lig sezonu için satışa sunacağı alternatif forma henüz satışa sunulmadan sosyal medya aracılığı ile ortaya çıktı. 

Twitter'a sızan alternatif forma, sarı-kırmızılı çoğu taraftar tarafından geçer not alamadı. 

Henüz satışa çıkmayan formanın göreceği talep şimdiden merak konusu oldu. 

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