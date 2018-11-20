Galatasaray'ın alternatif golcüsü

Gomis'in satılmasının ardından forvet olarak elinde bir tek Eren Derdiyok kalan sarı-kırmızılılar golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

ALTERNATİF OLARAK SELEZNYOV VAR

Birçok golcüyü listesinde bulunduran Galatasaray, Fatih Terim'in istediği öncelikli isimlerden biriyle anlaşamazsa rotayı Seleznyov'a çevirecek. Origi, Traore, Guidetti gibi tecrübeli futbolcularla görüşen sarı-kırmızılı ekip Akhisarlı Seleznyov'u da alternatif olarak görüyor.

33 yaşındaki futbolcunun satılmasına Akhisarspor da sıcak bakıyor. Galatasaray'a Akhisarspor formasıyla çok gol atan ve adeta Cimbom'un belalısı olan Ukaraynalı golcü, gönlünün Galatasaray'da olduğunu söylemişti.

Sezon başı oynanan Süper Kupa maçından önce konuşan Seleznyov, "Galatasaray'a gol attığımda sevinmedim. Gençken Ali Sami Yen'de oynanan bir Real Madrid maçındaki cehennem atmosferini görmüştüm ve işte bu benim takımım demiştim. Eğer Türk olsaydım Galatasaray'ı tutardım." ifadelerini kullanmıştı.