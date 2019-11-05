Galatasaray'ın Andone teklifi

Sezon başında İngiliz ekbi Brighton'dan 700 bin euroya kiralanan Andone, Falcao'nun yokluğunda başarılı bir grafik çiziyor.
DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK
7 maçta 2 gol atmasına karşı önde pres yapan, mücadelesiyle Terim'den tam not alan Andone için İngilizlerle masaya oturulacak.
Galatasaray, sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Andone için 5 milyon euro ödemeye hazır.
Fatih Terim, "Yeni Elmander" olarak gördüğü Andone'nin performansının çok daha yukarıya çıkacağını ve şimdiden alınması gerektiğini yönetime iletti.
Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu almak için oyuncu satması gereken Galatasaray, kaynak bulursa ocak ayında Andone'nin bonservisini alacak. Sarı-kırmızılılar, devre arası olmazsa sezon sonunda Brighton'ın kapısını çalacak.
Brighton, Andone'yi 6 milyon euro karşılığında Deportivo la Coruna'dan transfer etmişti.