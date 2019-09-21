Galatasaray'ın Antonio Valencia teklifi ortaya çıktı

Premier Lig devi Manchester United'da 10 yıl boyunca forma giydikten sonra ülkesinin takımlarından LDU Quito'nun yolunu tutan Ekvadorlu sağ bek Antonio Valencia, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini meşgul eden isimler arasında yer almıştı. Sarı Kırmızılılar'ın oyuncu için yaptığı teklifse dün resmen açıklandı.

"GALATASARAY BİZİM TEKLİFİMİZİN 3 KATINI ÖNERDİ"

Quito kulübünün yöneticilerinden Esteban Paz, Area Deportiva FM adlı radyo kanalına verdiği röportajda konuyla ilgili olarak "Galatasaray, Antonio Valencia'ya bizim teklifimizin üç katını önerdi. Ancak o Ekvador'a dönerek hem başarılar kazanmak hem de Quito'dan nefret edenlerle mücadele etmek istedi. Dolayısıyla düşmanlarımızı rahat bırakmayacağına eminim." ifadelerini kullandı.