Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne kalma ihtimali

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Club Brugge'ü konuk etti.

Maça etkili başlayan temsilcimiz Adem Büyük'le öne geçti ancak son dakikada Belçika ekibinin golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

PSG'Yİ YENMEK ZORUNDAYIZ

Bu sonuçla Galatasaray puanını 2, Club Brugge ise 3'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibin yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için son hafta maçlarında küçük çaplı bir mucizeye ihtiyacı var.

Grubun 6. maçında lider PSG'ye konuk olacak Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Diğer mücadelede ise Club Brugge sahasında Real Madrid'e puan kaybetmeli.

Fransa'da PSG'ye puan kaybetmemiz durumunda Avrupa defterini kapatmış olacağız.

A grubunda 6. hafta programı

11 Aralık Çarşamba

PSG-Galatasaray

Club Brugge-Real Madrid