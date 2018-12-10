Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri

Temsilcimiz Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef Avrupa Ligi'ne katılabilmek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri
Yorum Yap

Devler Ligi grubunda oynadığı 5 maçta 4 puan toplayabilen Galatasaray, yarın sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimizin tek hedefi yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek. 

KAZANIRSAK AVRUPA LİGİ'NDEYİZ

Galatasaray, Porto'yu yenerse puanını 7 yapacak ve Schalke 04-Lokomotiv Moskova maçının sonucuna bakmadan Avrupa Ligi'ne gidecek. Alacağımız diğer sonuçlarda ise Almanya'daki mücadelenin neticesini bekleyeceğiz.

Lokomotiv Moskova kazanırsa puanını 6'ya yükseltecek. 4 puanlı temsilcimiz ise Porto'ya yenilmesi veya berabere kalması durumunda Avrupa kupalarına veda edecek.

Lokomotiv Moskova Almanya'da Schalke 04'ü yenemezse, Galatasaray sahasında Porto'ya yenilse bile yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM