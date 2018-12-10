Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri

Devler Ligi grubunda oynadığı 5 maçta 4 puan toplayabilen Galatasaray, yarın sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimizin tek hedefi yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek.

KAZANIRSAK AVRUPA LİGİ'NDEYİZ

Galatasaray, Porto'yu yenerse puanını 7 yapacak ve Schalke 04-Lokomotiv Moskova maçının sonucuna bakmadan Avrupa Ligi'ne gidecek. Alacağımız diğer sonuçlarda ise Almanya'daki mücadelenin neticesini bekleyeceğiz.

Lokomotiv Moskova kazanırsa puanını 6'ya yükseltecek. 4 puanlı temsilcimiz ise Porto'ya yenilmesi veya berabere kalması durumunda Avrupa kupalarına veda edecek.

Lokomotiv Moskova Almanya'da Schalke 04'ü yenemezse, Galatasaray sahasında Porto'ya yenilse bile yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.