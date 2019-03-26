Galatasaray'ın başkan adayları

Galatasaray'da genel kurulun idari olarak ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gidilmesi gerekiyor. Mustafa Cengiz, dün yaptığı basın toplantısında kararı mahkeyemeye taşıyacaklarını açıkladı ancak muhalefet seçim için çalışmalara hız verdi.

LİSELİLERİN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU

Sarı-kırmızılı camianın en etkin isimlerinden biri olan İnan Kıraç, daha önce yaptığı açıklamada, Eşref Hamacıoğlu'nu başkan yapmak istediklerini söylemişti.

8 Mart 2019'da konuşan Kıraç, başkan adaylarının divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu: "Adayımız var. Şu andaki divan başkanı (Eşref Hamamcıoğlu) arkadaşımızı başkanlık için ikna etmeye çalışıyoruz. Son bir şey söyleyeyim, hiç kimse Galatasaray Liselilerini küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır"

Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesinde başrol oynayan Galatasaray Lisesi'nin Eşref Hamamcıoğlu'nu da başkan seçeceği ifade ediliyor. Lisenin desteğini alan Hamamcıoğlu, olası seçimde en güçlü aday konumunda.

OZAN KORKUT YENİDEN ADAY OLACAK

Hamamcıoğlu'nun yanı sıra Galatasaray'da geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda da aday olan Ozan Korkut'un, Burak Elmas ile birlikte seçime girmek için çalıştığı ifade ediliyor.

Ozan Korkut, Galatasaray'ın 26 Mayıs 2018'deki seçiminde başkanlık için aday oldu. Mustafa Cengiz'in 2.525 oyla kazandığı seçimde Dursun Özbek 1.361 oy alırken Ozan Korkut ise 659 oy topladı.

DURSUN ÖZBEK DÖNEBİLİR

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde iki defa Mustafa Cengiz karşısında kaybetmişti.

Galatasaray tarihinin en başarısız başkanlarından biri olarak gösterilen Özbek, ibra olduğu kongrenin ardından yeniden adaylık sinyali vermişti.