1 Ali Koç'un Volkan'a teklifi Volkan Demirel'e son bir teklif yapan Başkan Ali Koç'un, "Gel hem antrenör hem de takımın 3. kalecisi ol" dediği öğrenildi.

2 Mevlüt Fenerbahçe ile anlaştı Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Başakşehir sözleşmesini feshederse imzalar atılacak.

3 Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür Real Madrid, PSG ve Club Brugge'la aynı gruba düşen temsilcimiz Galatasaray'ı, 18 Eylül ile 11 Aralık tarihleri arasında birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

4 UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri 48 takımın bulunduğu kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

5 Trabzonspor AEK'ya yenilse de gruplara kaldı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, AEK'ya 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

6 İsmail Köybaşı Granada'da Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı, La Liga ekiplerinden Granada'ya 1 yılı uzatma opsiyonlu 2 yıllık imza atacak.

7 Terim'in kura yorumu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

8 Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyilerine verilen ödüller sahiplerini buldu. Yılın en iyi futbolcusu Virgil Van Dijk oldu.

9 Galatasaray cephesinin kuraya tepkisi Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, turnuvanın en zor gruplarından birine düştü. Kuranın çekildiği anda Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın yüzü düştü.