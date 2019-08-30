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Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Real Madrid, PSG ve Club Brugge'la aynı gruba düşen temsilcimiz Galatasaray'ı, 18 Eylül ile 11 Aralık tarihleri arasında birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri, dün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile aynı gruba düşen sarı-kırmızılıların maç programı da açıklandı.

Cimbom, Devler Ligi'nde oynayacağı maçların öncesinde veya sonrasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la karşılaşacak.

İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür:

Club Brugge-G.Saray (18 Eylül)
G.Saray-F.Bahçe (28 Eylül)
G.Saray-PSG (1 Ekim)
G.Saray-Real Madrid (22 Ekim)
Beşiktaş-G.Saray (27 Ekim)
Real Madrid-G.Saray (6 Kasım)
G.Saray-Club Brugge (26 Kasım)
Trabzonspor-G.Saray (1 Aralık)
PSG-G.Saray (11 Aralık)

Not: Lig maçlarının tarihleri tahminidir, 1 gün önceye veya 1 gün sonraya sarkabilir.

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