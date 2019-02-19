Galatasaray'ın Benfica kadrosunda Linnes yok

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

Portekiz basınına göre Galatasaray, Porto'yla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Hector Herrera'yı transfer edecek.

Fatih Terim, ligde oynadığı iki maçta da rakip futbolculara sert müdahalelerde bulunan Diagne'ye "Ateşle oynuyorsun. Daha sakin olmalısın" diyerek uyarılarda bulundu.

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, performansı her geçen hafta artan Belhanda için teklifini 11 milyon euroya çıkardı. Galatasaray sezon sonu Faslı oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Belhanda için 11 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, ortaya koyduğu futbolla kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğrattı. Cezayirli forvet, Avrupa'nın en kötü 2. golcüsü konumunda.

TFF Başkanlığı ile ilgili bir düşüncesi olmadığını söyleyen Fikret Orman, Şenol Güneş için ise, "İsterse sezon sonunda A Milli Takımın başına geçebilir" dedi.

Mehmet Demirkol, yaptığı hiçbir transferi tutmayan Comolli'nin kovulması gerektiğini söyledi. Demirkol, "Obradovic 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur. Ciddi söylüyorum" dedi.

FIFA elle oynamama kuralında değişikliğe gidiyor. Oldukça kafa karıştıran yeni kurallarda önemli olan elin doğal halinde olup olmaması. Maçın hakemi bu durumu gözeterek karar verecek.

1 Belhanda için 11 milyon euroluk teklif Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, performansı her geçen hafta artan Belhanda için teklifini 11 milyon euroya çıkardı. Galatasaray sezon sonu Faslı oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

2 Japon basını: F.Bahçe Okazaki'yi almak istiyor Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısına katılan bir Kyodo News muhabiri, Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiği belirtti.

3 UEFA’dan Fenerbahçe-Zenit maçına inceleme Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı, Rus ve Türk taraftarların tribünde yaptığı çirkin tezahürat ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle incelemeye alınacak.

4 Fatih Terim'den Diagne'ye uyarı Fatih Terim, ligde oynadığı iki maçta da rakip futbolculara sert müdahalelerde bulunan Diagne'ye "Ateşle oynuyorsun. Daha sakin olmalısın" diyerek uyarılarda bulundu.

5 Avrupa'nın en kötü golcüleri listesi Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, ortaya koyduğu futbolla kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğrattı. Cezayirli forvet, Avrupa'nın en kötü 2. golcüsü konumunda.

6 Galatasaray, Porto'dan Herrera'yı alıyor Portekiz basınına göre Galatasaray, Porto'yla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Hector Herrera'yı transfer edecek.

7 Ersun Yanal: Mevcut kadroyla bu kadar Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'ye henüz Ersun Yanal da çare olamadı. Sarı-lacivertliler beklenen çıkışı deneyimli teknik adamla da yapamadı.

8 Şenol Güneş: Derbiye kadar kafanızı boşaltın Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

9 Mehmet Demirkol: Transferi Obradovic yapsın Mehmet Demirkol, yaptığı hiçbir transferi tutmayan Comolli'nin kovulması gerektiğini söyledi. Demirkol, "Obradovic 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur. Ciddi söylüyorum" dedi.