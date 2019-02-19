Galatasaray'ın Benfica maçına Romanyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında oynanacak Benfica - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Benfica maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Romanyalı hakem, kariyerinde ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.
SADECE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI YÖNETTİ
Hategan, kariyerinde daha önce Türkiye'den sadece Beşiktaş maçlarını yönetmişti. Romanyalı hakem, Beşiktaş'ın Partizan'ı 3-0, Helsinki'yi 2-0 yendiği maçları ve Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 yenildiği maçı yönetmişti.