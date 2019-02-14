Galatasaray'ın Benfica'yı yendiği maçlar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam son 32 turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda oynanacak maçta rövanş için avantaj arayacak olan temsilcimiz, rakibini daha önce 2 defa devirmişti.

HEM DEVLER LİGİ'NDE HEM UEFA'DA YENDİK

Sarı-kırmızılı ekibimiz rakibini 1 kez UEFA Avrupa Ligi'nde 1 kez de Şampiyonlar Ligi'nde yendi.

G.Saray'ın Benfica'yı yendiği maçlar - İZLE

2008 yılında UEFA Kupası'nda Portekiz'de Benfica'yla karşı karşıya gelen Galatasaray, Emre Aşık ve Ümit Karan'ın golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

2015 yılında bu kez Devler Ligi'nde yine rakibimiz olan Benfica'yı bir kez daha sahadan eli boş göndermiştik. Selçuk İnan ve Podolski'nin golleriyle 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı hanesine yazdırmıştı.