Galatasaray'ın borcu 2 milyar 585 milyon lira

Türk Telekom Stadı içinde hazırlanan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal, Ural Aküzüm, Ali Yüce ve Burçin Aslan hazır bulundu.

Salonun açılışı, toplantı öncesi yapılırken, kulüp eski başkanlarından merhum Özhan Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın ve oğlu Murat Canaydın da bu törene katıldı. Kulüp ile bağlı ortaklarının 30 Eylül 2017 sonu itibarıyla kesin olmayan mali hesaplarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya tarafından üyeler bilgilendirilirken, borç alacak farkının 1 milyar 49 milyon lira olduğu açıklandı.

BORÇ-ALACAK FARKI 1 MİLYAR 49 MİLYON LİRA

Sarıkaya, 30 Aralık 2016 itibarıyla 787 milyon lira (224 milyon dolar) olan banka kredilerinin, 30 Eylül 2017 itibarıyla 1 milyar 28 milyon liraya (289 milyon dolar) yükseldiğini belirtirken, Emlak Konuk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından alınan ön ödemenin, vadesi geldiğinde hesaptan düşecek olması nedeniyle rapora eklenmediğini, bu kaynak da göz önüne alındığında banka kredi borcunun 686 milyon liraya (193 milyon dolar) düşeceğini söyledi.

Kulübün 31 Aralık 2016 tarihinde 643 milyon lira (183 milyon dolar) olan alacağının, 30 Eylül 2017 itibarıyla 1 milyar 536 milyon liraya (433 milyon dolar), 1 milyar 832 milyon lira (521 milyon dolar) olan borç rakamının ise 2 milyar 585 milyon liraya yükseldiği anlatan İsmail Sarıkaya, 2016 yılı sonunda 1 milyar 189 milyon lira (338 milyon dolar) olan konsolide net borç alacak farkının ise 1 milyar 49 milyon liraya (295 milyon dolar) gerilediğini ifade etti.