Galatasaray'ın Bursa maçı 11'i netleşiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Bursaspor ile karşılaşacak. Hakem Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kazanarak avantaj yakalamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte ilk 11 büyük ölçüde belli oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Denayer ve Carrasso maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara kısa süre önce başlayan Fernando'nun da riske edilmesi beklenmiyor.

GOMİS BURSA'YA KARŞI İLK 11'DE

Cezasını tamamlayan Younes Belhanda kadroya dönüyor. Mariano ve Sofiane Feghouli ise kart sınırında. Kasımpaşa maçında sakatlanan Serdar Aziz iyi durumda. Karşılaşmada kısa süreli baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'in ise hafta boyunca kontrolleri yapıldı ve oynamasına engel bir durumun olmadığına karar verildi.

Sarı kırmızılıların Bursaspor karşısına kalede Muslera, defansta Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, orta sahada Donk, Selçuk, Belhanda, forvette ise Feghouli, Rodrigues ve Gomis ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Konuk Bursaspor ise ligde sıkıntılı günler geçiriyor. 8 haftadır galip gelemeyen Paul Le Guen'in ekibi, kötü gidişe dur demek amacında. Bursaspor bu süreçte 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Yeşil beyazlılarda Badu ve Jorquera sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

BURSA'DA SOW YOK

Bursaspor'da ise sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Moussa Sow, iyileşmesine rağmen fizik yetersizliği gerekçesiyle Fransız teknik adam tarafından 21 kişilik kafileye dahil edilmedi.