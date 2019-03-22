Galatasaray'ın CAS itirazı kabul edildi

UEFA Soruşturma Komisyonu ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu Başkanı reddedilmesi yönündeki karara karşı CAS'a itirazda bulunan Galatasaray, bu itirazının kabul edildiğini ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen kararın hükümsüz kılındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp bu itirazın kabul edilmesi ile uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında, "Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, 05.10.2018 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin 15.10.2018 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

MUSTAFA CENGİZ: BU BİR İLKTİR

Borsaya yapılan bildirimin ardından konuşan Cengiz, "Mahkeme kararının resmi hale gelmesidir bu tümüyle. Galatasaray, camiamız ve Türkiye için olumlu bir karar. Zincirleri kırmaya çalışıyoruz. CAS'ın Türkiye lehine verdiği ilk olumlu karar olarak biliyorum bunu. Bazı yorumlar gördüm, duydum. Basite indirgemeye çalışan hukukçu ve yorumcu kardeşlerim oldu. Galatasaray'ın bu hukuksal savaşını küçümsemeye çalışanlar oldu. Ben onların yeterli bilgiyi almadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.