Galatasaray'ın deplasman forması beğenilmedi

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği iç saha forması geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip deplasman formasını da satışa sundu.

TARAFTAR TANITIMDAN MEMNUN DEĞİL

Deplasman forması, Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından, "Bu forma yaktığımız meşalenin renklerini kollarında taşıyan forma. Bu forma taraftarımızın forması." notuyla paylaşılan bir video ile tanıtıldı.

Galatasaray'ın deplasman forması tanıtıldı ViDEO

Galatasaray taraftarı sarı-kırmızılı ekibin deplasman formasını beğenmezken, yapılan tanıtım şekline de yoğun eleştiri getirdi.

Dünya futbolundaki birçok kulübün özellikle sosyal medyanın da gücünü kullanarak film tadından tanıtımlar yaptığı ancak Galatasaray'ın bu konuda özensiz davrandığı ifade edildi. Tanıtım filmi için basit ve sıradan yorumları yapıldı.